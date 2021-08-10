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В Петербурге горожанам пообещали платить за самостоятельную уборку снега

21.11.2021 20:40|ПсковКомментариев: 0

Пилотный проект по привлечению жителей для помощи коммунальным службам на случай обильных снегопадов в предстоящем зимнем сезоне стартовал в Калининском районе Санкт-Петербурга. В случае успеха эксперимента такую практику предполагается распространить на все районы города, сообщили в 19 ноября в жилищном комитете. Об этом сообщает ТАСС.

«Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий рассказал, что в Калининском районе города начали эксперимент по "дворник-шерингу" - во время залповых снегопадов к уборке улиц и внутриквартальных территорий привлекут неравнодушных жителей, которые будут получать деньги за уборку снега. По словам вице-губернатора, заработать можно будет около 1 тысячи рублей в день. Рассчитываться с помощниками коммунальщиков будут по формуле "утром работа - вечером деньги"», - говорится в сообщении комитета.

Возможность привлечения добровольцев к уборке снега на внутриквартальных территориях в зимний период 2021-2022 годов обсуждалась на еженедельном совещании жилищного комитета и представителей районных администраций под председательством вице-губернатора.

В Калининском районе коммунальные службы рассчитывают при необходимости привлекать для работ около 100 таких сотрудников. Они будут помогать в комплексной очистке придомовых территорий, контейнерных площадок, тротуаров и дворов от снега. Отмечается, что оператором этой программы выступят районное жилищное агентство и городские ЖКС: помощники коммунальщиков смогут направить документы на заключение договора подряда в кадровые службы даже дистанционно.

«В условиях дефицита трудовых ресурсов важно находить дополнительные резервы для эффективной работы коммунальных служб города, благоустройства территории, формирования безопасной, комфортной среды», - цитируют в сообщении слова Анатолия Повелия.

Председатель жилищного комитета Олег Зотов отметил, что в дальнейшем такую практику могут распространить на все районы города. «С началом снегопадов коммунальные службы вряд ли будут отказываться от дополнительной помощи, при этом неравнодушные петербуржцы получат возможность дополнительного заработка за уборку городских улиц. Проанализируем, как будет выполняться программа, в случае, если эксперимент станет успешным, будем его тиражировать», - привели в комитете слова Зотова.

Теги: #снег #санкт-петербург
Источник: Псковская Лента Новостей
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