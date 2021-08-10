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В России завершена вторая фаза исследований вакцины от COVID-19 для детей

Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов заявил об окончании первой - второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса для детей - показана хорошая переносимость, подобрана безопасная доза. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости / Максим Богодвид

Также Логунов высказался о дозировке вакцины для детей. Отвечая на вопрос президента Владимира Путина, считается ли детская вакцина той же, что и «Спутник V», он заявил, что дозировка (детской вакцины) пересчитана на массу тела с учетом возрастных характеристик иммунитета с учетом измененной дозировки.

«В настоящий момент у нас закончена первая - вторая фаза клинических исследований, показана очень хорошая переносимость. Во-первых, подобрана безопасная доза для детей, и показано, что в среднем иммуногенность (количество антител) детской популяции существенно превышает иммуногенность во взрослой», - сказал Логунов на встрече с президентом.