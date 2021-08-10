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Умерла народная артистка России Нина Русланова

Народная артистка РФ Нина Русланова умерла на 76-м году жизни после продолжительной болезни 21 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов РФ.

Фото: Александра Мудрац \ ТАСС

По информации телеканала НТВ, у Нины Руслановой были проблемы с сердцем и она страдала от болей в груди.

Артистка родилась 5 декабря 1945 года на Украине. Она известна своими ролями в фильмах «Афоня», «Не стреляйте в белых лебедей», «Мой друг Иван Лапшин», «Слезы капали», «Завтра была война», «Собачье сердце», «Зимняя вишня», «Хрусталев, машину!», «Небеса обетованные» и многих других. Всего на счету актрисы более 100 киноработ.