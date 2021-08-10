В России создали самый точный экспресс-тест на COVID-19

Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора в ближайшее время завершат работу над новым экспресс-тестом на коронавирус, который будет более точен в отношении новых мутаций в геноме патогена. Об этом пишет газета «Известия».
Это первый в РФ набор реагентов, работающий на основе изотермической амплификации (Loop mediated isothermal amplification, LAMP — метод воспроизведения геномных копий патогена в пробирке), нацеленный на выявление одновременно двух участков генома вируса. Даже если в одном из них произойдет мутация, из-за того, что второй останется неизменным, SARS-CoV-2 не сможет остаться незамеченным тест-системой.
Это резко снижает вероятность ложноотрицательного результата, отметил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Пока новая тест-система находится на этапе внедрения в производство. После того, как специалисты убедятся в том, что возможен выпуск набора реагентов в промышленном масштабе, будут проведены клинические и технические испытания, а затем документы будут переданы на регистрацию в Росздравнадзор. Цикл испытаний запланирован на начало следующего года.