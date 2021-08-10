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Роскомнадзор обязал Google и еще 12 компаний открыть филиалы в России к 1 января

Роскомнадзор назвал зарубежные интернет-компании, которые должны открыть офисы в стране. В него включены 13 иностранных компаний, владеющих 22 информационными ресурсами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Штаб-квартира Google в Калифорнии. Фото: Yichuan Cao / Sipa USA via Reuters Connect

Так, речь идет о Google, владеющей в том числе магазином приложений Google Play, видеохостингом YouTube и почтой Gmail, Apple (к ней относятся iCloud, App Store и Apple Music), Meta Platforms (ей принадлежат социальные сети Facebook и Instagram, мессенджер WhatsApp), а также Twitter, сервис коротких видео TikTok, Telegram, сервис видеотелефонии Zoom, Viber, сервис потокового аудио Spotify, Likeme Pte.Ltd. (соцсеть Likee), мессенджер Discord, фотохостинг Pinterest и видеостриминговый Twitch.

В июле этого года президент Владимир Путин подписал так называемый закон о «приземлении» ИТ-гигантов в России. Он распространяется на компании, суточная аудитория которых превышает 500 тысяч пользователей. С 1 января 2022 года их обязали открывать в стране филиал, представительство или юридическое лицо.

Крупные игроки, согласно документу, также должны зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи. В случае нарушения требований ресурс могут частично или полностью заблокировать. Среди других мер — запрет на распространение рекламы, на поисковую выдачу, на сбор и трансграничную передачу персональных данных, ограничение переводов денежных средств.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн говорил, что под действие закона могут попасть 20 ресурсов. Помимо уже вошедших в список, он называл Aliexpress, Ikea и Wikipedia.org.