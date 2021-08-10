В России и мире

Производители детских товаров хотят использовать вторсырье

В технический регламент «О безопасности игрушек» предлагают внести поправки - отменить запрет на производство продукции из вторсырья. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главу Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонину Цицулину.

Она заметила, что решение о запрете на производство игрушек из переработанных материалов сырья приняли в 2009 году, когда разрабатывали технический регламент. Тогда эксперты не фокусировали внимание на вторичной переработке и ограничение частично перенесли из санитарно-гигиенических норм для производства игрушек почти 40 летней давности.

Сейчас запрет мешает развитию отрасли в РФ, считает Антонина Цицулина. Международные производители не могут продавать часть своей продукции на российском рынке, а отечественные компании не включены в процессы развития «зеленой промышленности» замкнутого цикла.

Она подчеркнула, что предложение о снятии запрета уже рассмотрели на рабочей группе ЕАЭС, в которую входят представители всех стран-участниц союза. Далее их разошлют в страны для получения позиций, после чего проект поправок регламента вынесут на публичное обсуждение.

Эксперт подчеркнула, что разработчик технического регламента «О безопасности игрушек» — Белоруссия — пока выступила против поправок. Эксперты из Минздрава этой страны сомневаются, что изготовители смогут создавать безопасную продукцию из переработанных материалов.