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Женщина в Петербурге провела ночь в упавшем лифте

В торговом центре на юге Петербурга сорвался лифт. Как сообщает «Фонтанка», во Фрунзенском районе устанавливают обстоятельства ЧП, в результате которого всю ночь в упавшем лифте провела оказавшаяся там женщина.

О падении лифта сотрудники торгового центра «Маза парка» узнали утром 24 ноября около 7.30, когда первые работники пришли в здание на Бухарестской улице.

По предварительной информации, лифт упал с высоты 4-го этажа, где расположен развлекательный центр, накануне поздно вечером. В нем в этот момент находилась 25-летняя женщина. На данный момент устанавливают, работает ли она в ТЦ.

С травмами физическими и в сложном психологическом состоянии девушку госпитализировали.