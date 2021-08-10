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В России и мире

Путин поддержал продление срока действия сертификата у переболевших COVID-19 на год

24.11.2021 15:53|ПсковКомментариев: 2

Президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о продлении срока действия сертификата у тех, кто переболел коронавирусом. Татьяна Голикова заявила, что после COVID-19 сертификат должен действовать год, а не шесть месяцев, пишет Газета.ru.

«Сейчас это полгода, мы это решение принимали в июне, когда у нас был предыдущий эпидемический подъем», — отметила Татьяна Голикова на совещании главы государства с членами правительства.

Вице-премьер отметила, что в ближайшее время в методических рекомендациях министерства здравоохранения будут внесены соответствующие изменения. Они будут учтены Минцифры на Едином портале госуслуг в сертификатах вакцинированных граждан для переболевших.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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