В России и мире

Путин поддержал продление срока действия сертификата у переболевших COVID-19 на год

Президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой о продлении срока действия сертификата у тех, кто переболел коронавирусом. Татьяна Голикова заявила, что после COVID-19 сертификат должен действовать год, а не шесть месяцев, пишет Газета.ru.

«Сейчас это полгода, мы это решение принимали в июне, когда у нас был предыдущий эпидемический подъем», — отметила Татьяна Голикова на совещании главы государства с членами правительства.

Вице-премьер отметила, что в ближайшее время в методических рекомендациях министерства здравоохранения будут внесены соответствующие изменения. Они будут учтены Минцифры на Едином портале госуслуг в сертификатах вакцинированных граждан для переболевших.