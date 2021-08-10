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Устойчивый к вакцинам штамм коронавируса обнаружили в Африке и Китае

Британские вирусологи сообщили о появлении нового штамма коронавируса, содержащего ряд мутаций, которые потенциально делают его более устойчивым к вакцинам в отличие от любого другого генетического варианта SARS-CoV-2, передает ТАСС со ссылкой на газету Daily Mail.

К настоящему моменту известно только о 10 случаях, когда вариант B.1.1.529 выявлялся при расшифровке геномов коронавируса из образцов, взятых у инфицированных людей. Впервые он появился в базах данных 11 ноября.

Три случая отмечались в Ботсване, шесть - в Южно-Африканской Республике, еще один - в Гонконге. Здесь вирус выявили у мужчины, прибывшего из ЮАР две недели назад.

Информации, указывающей на то, что новый вариант вируса может быть особо заразным и способным к столь же быстрому распространению, как и доминирующий в мире дельта-штамм, пока нет.

Обратить пристальное внимание на B.1.1.529 первым призвал на своей странице в Твиттер научный сотрудник Имперского колледжа Лондона Том Пикок. По его словам, у нового штамма «по-настоящему ужасный мутационный профиль спайк-белка».

Он отметил, что хотя речь идет о крайне малом количестве выявленных случаев заражения новым штаммом, за ним необходимо пристально наблюдать. Согласие с этой точкой зрения высказали несколько других британских экспертов, подчеркнув при этом, что ключевую роль в определении потенциальной опасности нового штамма будет играть его способность к распространению.

По мнению директора Института генетики Университетского колледжа Лондона профессора Франсуа Балло, новый штамм мог образоваться в организме человека с ослабленной иммунной системой (предположительно, больного ВИЧ/СПИД, который не получал должного лечения). Хроническое течение коронавирусной инфекции, с которой не мог справиться иммунитет, могло позволить вирусу в организме больного за долгое время накопить сразу большое количество мутаций.