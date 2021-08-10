В России и мире

Генпрокурор просит Госдуму дать согласие на уголовное преследование депутата Рашкина

Генпрокурор РФ Игорь Краснов попросил Госдуму дать согласие на возбуждение уголовного и административного дел на депутата от КПРФ Валерия Рашкина, а также на обыски и избрание меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

«Прошу вас дать согласие на возбуждение в отношении депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва Рашкина Валерия Федоровича уголовного дела по части 2 статьи 258 УК РФ, производство обысков в занимаемых им жилых и нежилых помещениях, применение меры пресечения в виде запрета определенных действий, а также привлечение его к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 12.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях», - приводит слова Краснова РИА Новости.

Напомним, часть 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинившее особо крупный ущерб) предполагает наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 5 лет, а часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такие действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния) влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

По данным комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, 29 октября Рашкина поймали с тушей убитого лося в машине. Как утверждал сам депутат, тушу он нашел, пока гулял в лесу, и решил взять с собой домой. Однако недалеко от машины инспекторы обнаружили шкуру и другие части животного.

Смотрите также Депутата Госдумы от КПРФ задержали с тушей лося в машине

Рашкин позже опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором рассказал, что застрелил лося. Также он выразил готовность купить лосиху и привезти ее для размножения в место, где охотился.

Смотрите также Депутат Госдумы Валерий Рашкин признался в убийстве лося

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам 22 ноября рекомендовала депутатам дать согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности.