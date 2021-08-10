Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Прием заявок на льготные кредиты ФОТ 3.0
цифровое будущее
доставка еды в пскове
как исправить ошибки в квитанции
экопром быстро и чисто
Как платить за «общее» электричество
достоверная история
Борьба «Справедливой России» с безработицей
Мифы о стоматологах развеяны
полиция против «звонарей»
декодируем QR-реальность
работа затылком
горводоканал успехи и планы
Концерт рок-группы «Ария»
Сезонные опасности на дорогах Пскова
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё В России и мире 10.08.2021 08:150 Эксперты предрекли усиление ненастных погодных явлений 25.11.2021 17:560 Госдума дала согласие на снятие неприкосновенности с депутата Валерия Рашкина 25.11.2021 15:412 Генпрокурор просит Госдуму дать согласие на уголовное преследование депутата Рашкина 25.11.2021 13:111 Путин снял Александра Калашникова с должности главы ФСИН 25.11.2021 11:062 Устойчивый к вакцинам штамм коронавируса обнаружили в Африке и Китае 24.11.2021 22:518 Минздрав сообщил о регистрации вакцины от коронавируса для детей «Спутник М»
 
 
 
Самое популярное 22.11.2021 13:265 Псковичи разбились насмерть под Гатчиной на новом автомобиле 23.11.2021 14:463 В УФСБ России по Псковской области сменился руководитель 22.11.2021 10:312 В Пскове водитель автовышки умер за рулем 22.11.2021 08:197 Врача вызывали? 25.11.2021 08:313 Несколько бригад «Горводоканала» устраняют аварию на улице Юбилейной в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Госдума дала согласие на снятие неприкосновенности с депутата Валерия Рашкина

25.11.2021 17:56|ПсковКомментариев: 0

Госдума на заседании проголосовала в поддержку представления Генпрокурора о снятии неприкосновенности с депутата КПРФ Валерия Рашкина 25 ноября. Об этом сообщает «Интерфакс».

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Ранее депутат Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области, отметив при этом, что был уверен в том, что охота была законной. Таким образом, политик отказался от ранее озвученной им версии о том, что лося он нашел уже убитым.

В представлении Генпрокурора было два запроса о даче согласия на лишение неприкосновенности. В одном - о привлечении Рашкина к административной ответственности по статье 12.26 КоАП, по которой отказ от медицинского освидетельствования приравнивается к пьяной езде и влечет наказание штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на полтора-два года.

Во втором запросе говорится о привлечении к уголовной ответственности. По факту произошедшего в ночь на 29 октября в Лысогорском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота).

Согласно представлению Генпрокурора, Рашкина планируется привлечь к ответственности по части 2 статьи 258 УК, предусматривающей наказание за незаконную охоту, совершенную лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо причинившее особо крупный ущерб. За это, в частности, предусмотрен штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Особо крупным ущербом признается ущерб, превышающий 120 тысяч рублей.

Ранее представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев заявил, что ведомство намерено добиваться избрания в отношении Рашкина меры пресечения в виде запрета определенных действий. По его словам, это связано в частности с тем, что Рашкин «хорошо знал свидетелей и имеет возможность оказывать на них влияние».

Зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев пояснил, в случае согласия Госдумы на снятие неприкосновенности с Рашкина это не будет означать окончательного лишения мандата. По его словам, если после окончания предварительного расследования генпрокурор придет к решению о необходимости передачи дела в суд, он еще раз обратится в Госдуму для лишения Рашкина мандата.

Теги: #депутат #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Должно ли государство бороться с антиваксерами и их пропагандой?
В опросе приняло участие 587 человек
25.11.2021, 18:470 Якутское авторское кино псковичам бесплатно покажут в драмтеатре 25.11.2021, 18:340 Волонтеры-казаки напомнили студентам псковского колледжа о вреде наркотиков 25.11.2021, 18:200 Поголовье коров в Псковской области за год сократилось почти на 8% 25.11.2021, 18:060 Пьяный водитель съехал в кювет в Бежаницком районе, пострадал пассажир
25.11.2021, 17:560 Госдума дала согласие на снятие неприкосновенности с депутата Валерия Рашкина 25.11.2021, 17:470 «Якутский Тарантино» раскрыл сюжет предстоящего спектакля 25.11.2021, 17:441 К критике Виктора Цоя 25.11.2021, 17:360 Главный нарколог региона о допустимых дозах спиртного: Чем меньше, тем лучше
25.11.2021, 17:332 В магазине MANGO началась распродажа «Черная пятница» 25.11.2021, 17:293 Александр Котов об атаке антиваксеров и экскурсии в реанимацию 25.11.2021, 17:260 Пресс-конференция «Жизнь без пагубных привычек - реальность или утопия?». ВИДЕО 25.11.2021, 17:170 Псковичи могут бесплатно получить консультацию юриста
25.11.2021, 17:140 Для переболевших COVID-19 псковские санатории закупили новое оборудование 25.11.2021, 17:101 Псковичку осудили за удар полицейскому в голову 25.11.2021, 17:081 Псковским школьникам предложат самим проводить уроки в рамках проекта «Экомышление» 25.11.2021, 17:040 ВТБ стал самым эффективным банком по продаже ипотеки
25.11.2021, 16:530 Три спортивных площадки появятся в парке Юрия Гагарина в Пскове 25.11.2021, 16:481 В ПИК60 начались распродажи в честь «Черной пятницы» 25.11.2021, 16:431 Цветы с опасным вредителем уничтожат в Псковской области 25.11.2021, 16:300 Великолучанка и ее сожитель отправятся в колонию за сбыт наркотиков
25.11.2021, 16:270 Для исполнения нацпроектов Псковской области нужно реализовывать 600 млн рублей в неделю 25.11.2021, 16:185 Те же зайцы, только в профиль 25.11.2021, 16:151 По инициативе «Единой России» модернизируют более 600 почтовых отделений в регионах 25.11.2021, 15:530 Обвиняемому в убийстве матери жителю Дновского района продлили арест на 3 месяца
25.11.2021, 15:510 Победителей конкурса «Юные дарования Псковщины» наградят на концерте в филармонии 25.11.2021, 15:412 Генпрокурор просит Госдуму дать согласие на уголовное преследование депутата Рашкина 25.11.2021, 15:380 Подозреваемых в краже алкоголя задержали псковские росгвардейцы 25.11.2021, 15:260 В ГИБДД напомнили псковичам о правилах парковки на местах для инвалидов
25.11.2021, 15:130 Утверждены еще семь членов нового состава облизбиркома 25.11.2021, 15:122 Почти 7 млн рублей сэкономили при подготовке и проведении выборов депутатов областного Собрания 25.11.2021, 14:590 Определен новый состав членов Избирательной комиссии Псковской области 25.11.2021, 14:580 Дождь со снегом прогнозируют псковские синоптики 26 ноября
25.11.2021, 14:450 Избран новый член Общественной палаты Псковской области 25.11.2021, 14:390 Рост выручки на 6,2% продемонстрировал МегаФон в третьем квартале 2021 года 25.11.2021, 14:359 Медаль Александра Невского учредили в Псковской области 25.11.2021, 14:330 Нарколабораторию ликвидировали в Псковской области. ФОТО. ВИДЕО
25.11.2021, 14:262 Депутаты согласовали минимальный размер взноса на капремонт в Псковской области на 2022 год 25.11.2021, 14:230 «Сообразим на троих»: Должна ли Россия быть великой империей? ВИДЕО 25.11.2021, 14:200 Псковских парламентариев пригласили написать тест по истории 25.11.2021, 13:5518 Выступающих против QR-кодов псковских депутатов пригласили в реанимацию инфекционки
25.11.2021, 13:370 «Беседка»: О феномене якутского кино. ВИДЕО 25.11.2021, 13:343 Региональный парламент поддержал федеральный законопроект о наказании неаттестованных гидов 25.11.2021, 13:111 Путин снял Александра Калашникова с должности главы ФСИН 25.11.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
25.11.2021, 13:012 Налоговики предлагают псковичам приложение с функцией гражданского контроля 25.11.2021, 12:521 «Гайд-парк»: Игорь Иванов о положении дел в профсоюзном движении Псковской области. ВИДЕО 25.11.2021, 12:430 Молодой пскович на «Фольксвагене» устроил ДТП на Рижском проспекте 25.11.2021, 12:413 Певец Ярослав Сумишевский выступит в Пскове 19 декабря
25.11.2021, 12:368 Фотофакт: Я люблю ПсовГУ 25.11.2021, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о феномене якутского кино 25.11.2021, 12:290 Участок улицы Карла Маркса в Пскове перекроют для движения автотранспорта 25.11.2021, 12:250 Пугающе-завораживающие работы представит петербургская художница в Пскове
25.11.2021, 12:000 СНГБ и Visa объявили о начале акции «Финансовый марафон» 25.11.2021, 11:590 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Игорем Ивановым 25.11.2021, 11:583 Лесное законодательство изменили в Псковской области 25.11.2021, 11:540 В Пскове пенсионерка лишилась 500 тысяч рублей, спасая сына от наказания за ДТП
25.11.2021, 11:481 Председатели ТИКов в Псковской области будут зарабатывать больше 25.11.2021, 11:460 Кинотеатрам в Псковской области установили пониженную налоговую ставку 25.11.2021, 11:432 «Сообразим на троих»: Должна ли Россия быть великой империей? 25.11.2021, 11:422 В Псковской области увеличат налоговую базу за счет торговых центров
25.11.2021, 11:380 Пять человек скончались от коронавируса в Псковской области за сутки 25.11.2021, 11:350 В Псковской области внесли изменения в закон о межбюджетных отношениях 25.11.2021, 11:340 К участию в «Е-Диктанте» приглашают жителей Псковской области 25.11.2021, 11:250 Доходы бюджета территориального ФОМС увеличились на 340 млн рублей
25.11.2021, 11:220 Виктору Антонову вручили удостоверение депутата областного Собрания VII созыва 25.11.2021, 11:190 Уголовные дела по фактам обнаружения фальшивок завели в Пскове и Великих Луках 25.11.2021, 11:138 «Новые люди» просят губернатора безвозмездно предоставить помещение в Пскове 25.11.2021, 11:100 Как разобраться в начислениях за «общее» электричество, объяснили псковичам
25.11.2021, 11:062 Устойчивый к вакцинам штамм коронавируса обнаружили в Африке и Китае 25.11.2021, 10:460 На алиментщицу из Бежаницкого района завели уголовное дело 25.11.2021, 10:343 Сказочный поезд Деда Мороза приедет в Псков 6 января 25.11.2021, 10:321 Стали известны итоги чемпионата и первенства СЗФО по джиу-джитсу
25.11.2021, 10:210 Великолучанина задержали за попытку украсть из магазина молочные продукты 25.11.2021, 10:171 «Беседка»: О феномене якутского кино 25.11.2021, 10:103 Игра на онлайн-бирже закончилась для великолучанина потерей 2 млн рублей 25.11.2021, 10:000 «Гайд-парк»: Игорь Иванов о положении дел в профсоюзном движении Псковской области
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru