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Псковский губернатор выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте в Кемеровской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, где, по предварительным данным, погибли более 50 человек.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших шахтеров и спасателей. Десятки семей сегодня переживают страшное горе утраты, и Псковская область скорбит со всеми, кого коснулась эта трагедия. Дай вам Бог сил пережить такой удар, - написал псковский губернатор в своем инстаграм-аккаунте. - Скорейшего выздоровления пострадавшим и светлая память погибшим».

Накануне на предприятии в Белово произошли взрыв и задымление. Под землей в момент инцидента находились 285 человек, большинство из которых в результате доставили на поверхность, пишет РИА Новости. По информации местных властей, 13 человек лечатся амбулаторно, 38 находятся в больницах. Местонахождение еще 35 горняков остается неизвестным.