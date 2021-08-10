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Вакцину от COVID-19 для подростков введут в оборот через три недели

26.11.2021 15:18|ПсковКомментариев: 1

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, когда будет доступна новая вакцина против коронавируса, которую разработали для несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Софья Данилкина

По его словам, первые партии препарата уже произвели, сейчас они проходят контроль качества.

«Планируем по завершении контроля, а это займет около трех недель, ввод в гражданский оборот вакцины для подростков», — сказал глава Минздрава.

Новый препарат «Гам-КОВИД-Вак М» зарегистрировали в России 24 ноября. Его создали в Центре имени Гамалеи на той же платформе, что и "Спутник V". Эта вакцина также состоит из двух компонентов, которые надо вводить с разницей в 21 день.

В Минздраве подчеркивали, что препарат прошел все необходимые клинические исследования, показав высокую безопасность и эффективность.

Прививку подросткам 12-17 лет включительно будут делать на добровольной основе и только при согласии родителей или законных представителей.

Теги: #дети #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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