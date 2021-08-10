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ВОЗ обеспокоена новым штаммом коронавируса «омикрон»

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый штамм коронавируса как вызывающий беспокойство. Об этом говорится в заявлении Федерального офиса общественного здравоохранения Швейцарии.

«Недавно обнаруженный вариант коронавируса B.1.1.529 вызывает обеспокоенность. У него больше мутаций, чем известно науке о других вариантах, вызывающих тревогу», - цитирует РИА Новости сообщение.

Новому штамму присвоили название «омикрон».

Есть вероятность, что прежние вакцины будут менее эффективны против этого штамма, уточнили в ведомстве. По словам специалистов, он более трансмиссивный, чем «дельта», который до этого был доминирующим во всем мире.

В ВОЗ добавили, что потребуется несколько недель, чтобы понять, что означает этот штамм и как он может повлиять на диагностику, лечение и вакцины.