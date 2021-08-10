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Под Нижним Новгородом горит завод по производству боеприпасов, слышны взрывы

27.11.2021 11:10|ПсковКомментариев: 0

В Нижегородской области горит завод по производству боеприпасов, слышны взрывы, об этом утром в субботу сообщает радио «Эхо Москвы».

По предварительной информации, пострадали как минимум двое рабочих.

Горит предприятие в городе Дзержинске. 

Как отмечает ТАСС, не исключено, что на территории завода есть взрывчатые вещества. На место выехали пожарные подразделения.

По данным администрации города, на месте взрыва возник пожар, площадь которого составляет 900 кв.м. Власти также подтвердили, что пострадали два человека. 

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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