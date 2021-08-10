В России и мире

Штамм коронавируса «омикрон» обнаружили в странах Евросоюза

Новый штамм коронавируса «омикрон» был обнаружен у жителя Германии, который вернулся из ЮАР, о чем можно говорить «с высокой долей вероятности», написал в Twitter министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе.

«Инфицированный изолирован дома», - говорится в сообщении.

Помимо этого, новый штамм коронавируса «омикрон», судя по всему, выявлен у жительницы Чехии, которая вернулась из Египта, передает Газета.ру. Как уточнили в минздраве республики, информация об этом будет подтверждена или опровергнута в ближайшее время, когда будут готовы окончательные результаты анализов.

26 ноября глава Еврокомиссии Урсула дер Ляйен сообщил, что новый штамм коронавируса может распространиться по миру в течение нескольких месяцев, поэтому, по ее словам, в настоящее время важно, чтобы европейские страны действовали очень быстро и сплоченно.