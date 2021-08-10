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Справившего нужду на стенд со снимком ветерана блогера заключили под стражу

27.11.2021 18:47|ПсковКомментариев: 2

Московского 19-летнего блогера, справившего нужду на расположенный в районе Измайлово стенд со снимком ветерана, арестовали. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«С учетом позиции прокуратуры Измайловский районный суд избрал в отношении 19-летнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 января 2022 года», — говорится в публикации.

О том, что москвич справил нужду на фото ветерана Анатолия Фролова, стало известно 25 ноября. Видеозапись была опубликована в Instagram. Спустя некоторое время ролик был удален. Аккаунт молодого человека заполнен снимками, где он запечатлен за решеткой.

Как передает «Лента.ру», после публикации видео блогера задержали в Санкт-Петербурге. Узнав о возбуждении уголовного дела по статье «Реабилитация нацизма» после своей выходки, молодой человек удалил свой аккаунт в Instagram и пустился в бега. Он отправился в северную столицу из Москвы, меняя электрички. Действия по его поиску координировал заместитель руководителя ГСУ СК по Москве Борис Лавренев.

Блогера поймали совместными усилиями следователей и оперативников центра «Э» МВД России. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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