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Скончался 16-летний защитник юниорской сборной России по хоккею Родионов

Игрок юниорской сборной России и молодежного хоккейного клуба «Динамо» (Москва) Валентин Родионов скончался в реанимации 27 ноября. Об этом в субботу сообщают отечественные СМИ.

«На протяжении шести дней врачи боролись за жизнь воспитанника динамовской школы. Сегодня Валентина не стало», — сообщает пресс-служба «Динамо».

Валентин Родионов потерял сознание во время матча Открытого первенства Москвы между командами «Динамо» и ЦСКА 21 ноября. Хоккеисту была оперативно оказана первая помощь, затем его доставили в Морозовскую детскую больницу и экстренно прооперировали.

«Хоккейный клуб «Динамо» Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Валентина. Это большая трагедия для всего динамовского хоккея», — говорится в сообщении пресс-службы хоккейного клуба.

Ранее сообщалось, что врачи ввели 16-летнего хоккеиста в медикаментозную кому, передает RT.

Фото: dynamo.ru