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Из-за штамма «омикрон» власти Израиля объявили о закрытии границ на 14 дней

Израильская правительственная комиссия по борьбе с коронавирусом одобрила закрытие границ страны для иностранцев на 14 дней из-за вспышки нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию премьер-министра страны.

«Решения вступят в силу в полночь с воскресенья (28 ноября 2021 года) по понедельник (29 ноября 2021 года) и будут действительны в течение 14 дней. Въезд всех иностранных граждан в Израиль запрещен, за исключением случаев, одобренных специальной комиссией. Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК) активирует мониторинг мобильных телефонов с тем, чтобы отслеживать подтвержденных инфицированных новым штаммом "омикрон", определять их местонахождение и прерывать цепочки заражений. Вакцинированные или переболевшие израильтяне по прибытии в Израиль должны будут сделать ПЦР-тест, после чего отправятся на домашний карантин», - говорится в расширенном заявлении канцелярии по итогам заседания правительственной комиссии.

Не привитые граждане будут находиться на самоизоляции в течение семи дней при условии, если результат второго теста на коронавирус окажется отрицательным.

Ранее власти Израиля приняли решение внести все страны Африки, за исключением северной части континента, в красный список государств, посещение которых для израильтян запрещено без специального разрешения, после выявления первого случая заражения новым штаммом коронавируса в еврейском государстве. Кроме того, иностранцам въезд в Израиль из этих африканских стран будет запрещен, а служба тыла Израиля установит местонахождение всех, кто прибыл из них в последнюю неделю, и «проинструктирует их немедленно отправиться в изоляцию», сообщила канцелярия.

В тот же день Минздрав Израиля сообщил, что «штамм (коронавируса - ред.), обнаруженный в ряде стран на юге Африки, был выявлен в Израиле» у пациента, вернувшегося из Малави. Премьер Израиля сообщил после совещания с руководством Минздрава в пятницу, что существуют подозрения в отношении еще трех случаев заражения новым штаммом у вернувшихся из-за границы.