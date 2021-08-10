В России и мире

В Роспотребнадзоре опровергли сообщения об омикрон-штамме в России

В России не выявили заражений омикрон-штаммом коронавируса, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«По состоянию на воскресенье штамм "омикрон" в России не обнаружен. При этом ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время», — цитирует Хафизова РИА Новости.

Ранее сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый заявил, что «омикрон» уже появился в России. Источником его распространения могут быть российские туристы, вернувшиеся из Египта, сказал он. Круглый предложил закрыть авиасообщение с арабской республикой, пока омикрон-вариант не будет изучен, и установить медицинское наблюдение за прибывающими оттуда.

Несколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.