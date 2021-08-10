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В Латвии установили первый за годы независимости памятник красноармейцам

В Латвии впервые за годы независимости установлен памятник бойцам Красной армии, передает Sputnik Латвия.

Фото: Sputnik / Алексей Стефанов

Монумент воздвигнут в населенном пункте Капседе Лиепайского района благодаря усилиям общественников Евгения и Елены Осиповых и генконсульства России. На получение разрешения властей понадобилось три года.

Власти Латвии считают, что страна была оккупирована СССР с 1940 по 1991 год. Этот период в истории республики официально называют оккупационным.

Россия категорически не согласна с подобной трактовкой, пишет РИА Новости.