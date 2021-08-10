В Латвии установили первый за годы независимости памятник красноармейцам

В Латвии впервые за годы независимости установлен памятник бойцам Красной армии, передает Sputnik Латвия.
Фото: Sputnik / Алексей Стефанов
Монумент воздвигнут в населенном пункте Капседе Лиепайского района благодаря усилиям общественников Евгения и Елены Осиповых и генконсульства России. На получение разрешения властей понадобилось три года.
Власти Латвии считают, что страна была оккупирована СССР с 1940 по 1991 год. Этот период в истории республики официально называют оккупационным.
Россия категорически не согласна с подобной трактовкой, пишет РИА Новости.