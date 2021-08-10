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Песков сообщил о позитивных контактах контактах с ЕС по признанию сертификатов о вакцинации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «очень позитивными» контакты с Евросоюзом по взаимному признанию сертификатов о вакцинации от коронавируса.

«Были очень позитивные контакты, сейчас, скажем так, идет анализ "домашних заданий", - сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос. «Это (возможное признание сертификатов о вакцинации - ред.) технологический процесс, и там много технологически разных задач», - продолжил представитель Кремля в ответ на уточняющий вопрос, что он подразумевает под «домашними заданиями», передает ТАСС.

«Но есть все основания полагать, что удастся выйти на позитивную динамику и в течение какого-то количества месяцев уже выйти на взаимное признание (сертификатов - ред.)», - резюмировал пресс-секретарь президента РФ.

Россия и Евросоюз на сегодняшний день ведут переговоры по вопросу взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавируса. Российская вакцина «Спутник V» до сих пор не получила разрешения Европейского агентства лекарственных средств для использования на территории Евросоюза. Государства сообщества, которые используют «Спутник V» (например, Венгрия), имеют право выдавать на него европейские цифровые сертификаты вакцинации, однако остальные страны ЕС могут по собственному усмотрению принимать или не принимать эти документы.