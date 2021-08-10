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ВОЗ заявила, что переболевшие могут заразиться новым штаммом COVID-19

Предварительные данные указывают на повышенный риск повторного заражения уже переболевших COVID-19 при контакте с новым штаммом «омикрон». Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

При этом в организации отметили, что пока нет достаточного количества данных, подтверждающих информацию о том, что новый штамм коронавируса «омикрон» опаснее «дельты». «Пока не ясно, является ли «омикрон» более трансмиссивным — например, легче передается от человека к человеку — по сравнению с другими вариантами, включая вариант "дельта"», — говорится в сообщении.

В ВОЗ добавили, что число людей с положительным результатом теста на коронавирус в ЮАР, где зафиксировали вспышку нового штамма, увеличилось, однако эпидемиологические исследования продолжаются, чтобы понять, связано ли это с «омикроном» или же на это повлияли другие факторы.

Также, как заявили специалисты ВОЗ, пока остается неясным, приводит ли омикрон-штамм к более тяжелому течению болезни по сравнению с другими мутациями инфекции, включая «дельту». «По предварительным данным, в Южной Африке наблюдается рост числа госпитализаций, но это может быть связано с увеличением общего числа инфицированных людей, а не с заражением именно штаммом «омикрон», — считают в организации.

Кроме того, как подчеркнули в ВОЗ, пока нет информации о том, что симптомы, связанные с заражением «омикроном», отличаются от симптомов при заражении другими штаммами. «Для того, чтобы понять степень тяжести варианта "омикрон", потребуется от нескольких дней до нескольких недель», — говорится в заявлении.

Сейчас ВОЗ выясняет потенциальное влияние этого штамма на вакцины. При этом в организации напомнили, что вакцины имеют решающее значение для снижения смертности и «тяжести» переносимой болезни.