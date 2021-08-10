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Россиянам рассказали об ответственности за невыполнение законов о QR-кодах

В Совфеде рассказали, что ответственность за невыполнение законов о QR-кодах вводить не будут, необходимые нормы уже есть в действующем законодательстве. Об этом РИА Новости заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Нет, уже есть все», - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли внесение дополнительных норм об ответственности за невыполнение этих законов.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.