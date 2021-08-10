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Из-за негативного отношения к термину «QR-код» власти обсудили новое название документа

Власти обсуждают варианты названия документа для привитых и переболевших СOVID-19. При этом использование термина «QR-код» планируется свести к минимуму из-за в основном негативного отношения к нему граждан. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, и собеседник, близкий к правительству.

В Кремле и правительстве обсуждают возможные названия документа, по которому привитые от коронавируса, официально переболевшие и имеющие медотвод от вакцинации граждане смогут посещать общественные места при введении ограничений из-за эпидемии COVID-19.

При этом власти планируют свести к минимуму использование термина «QR-код» в публичной риторике, сказали два близких к Кремлю источника.

QR-код — это лишь инструмент передачи информации, как, например, флешка, сказал источник. С помощью QR-кода можно узнать данные о вакцинации человека или перенесенной болезни. Сам документ, который позволяет существенно расширить ковидные ограничения, должен называться как-то иначе, добавил он.



В настоящее время с помощью социологических исследований тестируются разные варианты того, какое название могло бы использоваться в России для документа для привитых и переболевших официально граждан при введении ограничений, отметил источник издания. В числе обсуждающихся вариантов, по словам двух собеседников издания, — «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт» (Green pass), «ковипасс», «санитарный паспорт» и так далее.

На круглом столе близкого к внутриполитическому блоку Кремля экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который состоялся 18 ноября и был посвящен международному опыту использования QR-кодов и применению их в России, участники в числе прочего констатировали: система QR-кодов введена во многих странах, но в публичном пространстве используются другие наименования. Например, Health pass, Covid Save Ticket, Green pass и так далее.