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В России рассматривают новые ограничения из-за омикрон-штамма коронавируса

29.11.2021 14:07|ПсковКомментариев: 0

Россия рассматривает новые ограничения в связи с новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы МИД РФ Евгения Иванова.

«Я так понимаю, что последнее было заседание оперативного штаба под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой, там какие-то решения принимались буквально в пятницу. Ну, наверное, оперштаб о них объявит», - сказал он, отвечая на вопрос о возможных ограничениях.

Напомним, предварительные данные указывают на повышенный риск повторного заражения уже переболевших COVID-19 при контакте с новым штаммом «омикрон». При этом в ВОЗ отметили, что пока нет достаточного количества данных, подтверждающих информацию о том, что новый штамм коронавируса «омикрон» опаснее «дельты». 

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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