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Материалы о хищениях в Росгвардии при внедрении реестра недвижимости направлены в СКР

Главная военная прокуратура направила в Главное военное следственное управление СКР материалы для возбуждения уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях в отношении четырех генералов и трех полковников Росгвардии, пишет газета «Коммерсантъ».

По данным источников издания в силовых структурах, поводом для масштабной проверки военных прокуроров стали материалы, собранные сотрудниками службы собственной безопасности самой Росгвардии. Причем касались они не только деятельности службы, но и внутренних войск МВД, которые являлись ее предшественником. Как уточнили собеседники газеты, ревизоров и прокуроров заинтересовали подробности попыток внедрения еще в 2012–2016 годах именно во внутренних войсках (ВВ) МВД информационной системы «Недвижимость».

«Росгвардия, как и внутренние войска,— это огромное хозяйство с сотнями, даже тысячами объектов, которые было необходимо, как и во всех других ведомствах — и гражданских, и военизированных, систематизировать и внести в единый реестр для удобства управления и обслуживания»,— пояснил источник. По его словам, изначально договоры на создание новой системы, получившей название ИС «Недвижимость», были подписаны между главным центром автоматизированной системы управления (ГЦ АСУ) ВВ МВД и Всероссийским научно-исследовательским институтом автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина.

Всего стороны заключили пять госконтрактов, по которым ИС должна была заработать к 2016 году. Она должна была оцифровать и объединить в едином реестре все объекты ведомства. Однако система, на которую потратили 200 млн рублей, так и не заработала.

Под подозрение в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК) в данном случае попали несколько бывших руководителей ГЦ АСУ ВВ МВД и Росгвардии, включая генерал-майора Андрея Козлова, который в свое время был повышен до должности замначальника главного управления связи Росгвардии, и трех офицеров в звании полковника.