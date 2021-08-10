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Гинцбург заявил, что назальная вакцина защитит непривитых «Спутником V»

Назальная вакцина, разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит защиту и тем, кто ранее был привит не «Спутником V», заявил директор центра Александр Гинцбург.

«Наверняка будет, если человек был привит работающими вакцинами, которые дают антитела», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, пишет РИА Новости.

В середине октября стало известно, что Минздрав разрешил клинические исследования вакцины SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной Центром имени Гамалеи. Как указывал Гинцбург, побочных эффектов у назального препарата не выявили. По словам его заместителя Дениса Логунова, такая процедура безболезненна и нацелена на создание дополнительного барьера в виде иммунитета в верхних дыхательных путях.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что сделал прививку назальной вакциной от коронавируса, никаких неприятных ощущений после этого у него не было.