Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попал в больницу

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин попал в больницу, ему проводят операцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его однопартийца Николая Коломейцева.
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
«Ему (Рашкину. — прим. ред.) делают операцию», — уточнил он.
На вопрос, плановое ли хирургическое вмешательство, парламентарий ответил: «Не знаю, но точно на операции».
Напомним, 29 октября депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина задержали в Саратовской области. По предварительным данным, Рашкин управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. В машине депутата лежала туша лося.