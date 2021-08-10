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Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попал в больницу

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин попал в больницу, ему проводят операцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его однопартийца Николая Коломейцева.

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

«Ему (Рашкину. — прим. ред.) делают операцию», — уточнил он.

На вопрос, плановое ли хирургическое вмешательство, парламентарий ответил: «Не знаю, но точно на операции».

Напомним, 29 октября депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина задержали в Саратовской области. По предварительным данным, Рашкин управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. В машине депутата лежала туша лося.