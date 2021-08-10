В России и мире

Владимир Путин назвал одну из главных проблем России

Президент России Владимир Путин считает демографическую проблему одной из главных для России. По мнению главы государства, коронавирус негативно повлиял на ее решение, сообщает «Коммерсант».

«Наш коллега из кадра, только что задававший вопрос, он спросил, что не дает спать по ночам, примерно так прозвучало, что больше всего тревожит. У нас есть внутренние проблемы, которые присуще России, связанные, прежде всего, с проблемами демографии… Эта проблема приобрела системообразующий, экономический характер, в связи с отсутствием нужного количества рабочих рук на рынке труда… В этой связи, по гуманитарным соображениям и с точки зрения укрепления нашей государственности и по экономическим соображениям решение демографической проблемы — одно из главных», - сказал президент во время форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!».

По мнению президента, в «недавнем прошлом» стране удалось «сдвинуть этот камень с мертвой точки». «Конечно, эта инфекция несчастная, она, к сожалению, увеличила число летальных исходов», - добавил он.