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«Поле чудес» с января 2022 года будет выходить в новом формате

30.11.2021 16:00|ПсковКомментариев: 2

Первый канал принял решение об изменении формата программы «Поле чудес», отказавшись продлевать контракт с телекомпанией «ВИД», сообщает «Интерфакс».

В новом сезоне программа сменит название на «Наше поле чудес». Ее ведущим останется Леонид Якубович.

Первый канал достиг договоренности о приобретении у компании CBS официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune, когда-то послужившую источником творческого вдохновения для авторов российского капитал-шоу. С января 2022 года в эфире Первого канала - как всегда по пятницам - начнет выходить шоу «Наше Поле Чудес» с Леонидом Якубовичем, народным артистом России и художественным руководителем программы, говорится в сообщении пресс-службы Первого канала.

«Тридцать один год программе - это так много, что не грех и встряхнуться. Начинается новый этап, в который мы входим с огромным опытом, любовью к своей работе и уважением к зрителю», - отметил Леонид Якубович, чьи слова приводятся в сообщении.

Ранее Первый канал принял решение не продлевать контракт с производителем проекта «Поле чудес» - телекомпанией «ВИД». произошло это «в связи с нецелесообразностью заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях».

Теги: #телевидение #развлечения
Источник: Псковская Лента Новостей
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