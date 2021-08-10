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Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 23 декабря

Президент России Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию 23 декабря в очном формате, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент придет к журналистам, журналисты будут задавать в обычном режиме, как это всегда бывает, свободные вопросы главе государства», — приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Из-за мер по коронавирусу число журналистов ограничат до 500, а пространство увеличат. «Будем проводить это мероприятие важное в условиях продолжающейся пандемии, поэтому главным ведомством, к которому мы все должны прислушиваться и рекомендации выполнять, является Роспотребнадзор. Мы будем следовать всем требованиям», — отметил Песков.

Он добавил, что из-за этого пресс-конференцию перенесут из Центра международной торговли в Манеж. Поскольку количество участников будет ограничено, то на мероприятие не будет свободной аккредитации.

«Мы будем сами выходить на журналистов: у нас будут федеральные СМИ, которые работают по президентской повестке, зарубежные СМИ и через полпредство в федеральных округах мы пригласим региональные СМИ», — уточнил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что для участия нужно будет сдавать три ПЦР-теста. Служба аккредитации начнет контакты с редакциями с 1 декабря.

Большая пресс-конференция президента — ежегодное мероприятие, которое проводится с 2001 года. Как правило, сначала глава государства озвучивает основные экономические и социальные показатели. После журналисты получают возможность задать вопросы.