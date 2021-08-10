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В России и мире

Смартфон для военных и сотрудников спецслужб придумали в России

02.12.2021 16:09|ПсковКомментариев: 0

Компания «Аквариус», которая входит в Национальную компьютерную корпорацию (НКК), и «Лаборатория Касперского» разработали смартфон для военных и спецслужб. Об этом сообщает «Коммерсант».

Этот полностью отечественный смартфон называют карманным персональным компьютером (КПК). «Выпустили первую пробную партию из 200 устройств на операционной системе "Лаборатории Касперского". До конца года будет еще 3 тысячи аппаратов», - рассказал совладелец НКК Александр Калинин. 

«Мы позиционируем КПК как устройство для доступа через приложения к корпоративным сервисам в защищенном режиме. Один из его элементов — IP-соединения, которые защищаются специальным программным обеспечением»,— уточнил глава «Аквариуса» Владимир Степанов.

Проект обошелся компании более чем в 1 млрд рублей. В компании рассчитывают также на заказчиков из числа госкомпаний и чиновников. На каком процессоре работает смартфон, там не уточняют, подчеркивая лишь, что устройство «полностью российское».

Архитектура KasperskyOS позволяет создавать решения, обладающие «кибериммунитетом» — встроенной защищенностью от подавляющего большинства видов кибератак, пояснили в «Лаборатории Касперского»: «Она ориентирована на отрасли с высокими требованиями к кибербезопасности, например, промышленность, энергетику, госучреждения, транспорт». Компания начала тестирование KasperskyOS в конце 2019 года.

KasperskyOS — не полноценная система для потребительского рынка, поскольку исходно создавалась для интернета вещей, отметил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, она намного проще, чем, например, «Аврора» (разрабатывается «Ростелекомом»). Но, признал он, KasperskyOS лучше защищена: «Чем меньше в системе функций, тем меньше уязвимостей». По мнению эксперта, гаджет на такой системе действительно логично создавать с расчетом на нужды госорганов или оборонного комплекса. Также «Аквариус» планирует выпускать устройства на «Авроре» и Android, добавили в компании.

Дополнительные ограничения для военнослужащих в части использования смартфонов были введены в 2019 году изменениями в федеральном законе «О статусе военнослужащих». По закону, военные не должны иметь при себе телефоны, планшеты и другие устройства с функцией хранения информации и подключением к интернету во время несения боевого дежурства и нахождения на территории боевой части.

По словам источника, знакомого с деталями проекта, производитель рассчитывает на спрос, возникающий на фоне усиления контроля использования сотрудниками спецслужб личных гаджетов: «Ситуацию спровоцировали истории о том, что ряд сотрудников вели служебную переписку с личных устройств, которая впоследствии попала в сеть».

Безопасность устройства — комплексное требование, которое включает как механизмы доверенной загрузки ОС, так и функции контроля целостности программного обеспечения и конфиденциальности данных, отметил глава направления перспективных исследований и специальных проектов ГК Astra Linux Роман Мылицын. Он подчеркнул, что реальная функциональность и защищенность смартфона прояснятся только в процессе его использования.

КПК от «Аквариуса» — не первый отечественный смартфон, создатели которого пытаются сделать ставку на военных и чиновников. Проект защищенного смартфона для госсектора «Тайгафон» развивала группа Infowatch Натальи Касперской, но его свернули в декабре 2019 года с убытком в 40 млн рублей. Astra Linux тоже планировала начать выпуск смартфонов и планшетов на своей ОС, но проект не был реализован. В конце октября в продажу поступил российский смартфон AYYA T1 от структур «Ростеха» с возможностью блокировки камеры и микрофона, но на процессоре тайваньской MediaTek Helio P70 и ОС Android 11.

По мнению Эльдара Муртазина, в потребительском сегменте не стоит ожидать заметного спроса на такие устройства. Они «исходно создаются для решения определенных задач» и никогда не будут обладать таким широким функционалом, как обычные розничные смартфоны.

Теги: #гаджет #военные #смартфоны
Источник: Псковская Лента Новостей
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