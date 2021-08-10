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Двенадцатилетняя девочка провалилась под землю в Москве

Проводится прокурорская проверка в связи с получением малолетней телесных повреждений на севере Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Фото здесь и далее: телеграм-канал прокуратуры Москвы

Вечером 1 декабря 12-летняя девочка, проходя вдоль одного из домов на Дмитровском шоссе, попала ногой в углубление земли, откуда самостоятельно выбраться не смогла. Ребенка госпитализировали в одну из столичных больниц, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в городе Острове Псковской области женщина провалилась в открытый люк, когда гуляла с собакой. По словам пострадавшей, люк она не увидела из-за снега.