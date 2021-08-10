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Минтранс планирует отказаться от идеи проверки QR-кодов при продаже билетов на самолет

Минтранс скорректировал свою позицию о необходимости проверки QR-кодов, свидетельствующих о вакцинации авиапассажиров от COVID-19. Когда проверка станет обязательной, QR-коды не будут требовать на этапе продажи билетов, сертификат станут проверять только перед регистрацией на рейс. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в авиакомпаниях и собеседника, знакомого с итогами совещания в Минтрансе 1 декабря.

Обсуждение QR-кодов прошло в ведомстве с участием представителей авиаотрасли, подтвердили два собеседника. «Скорректированная позиция Минтранса будет представлена 7 декабря на встрече с депутатами в комитете по транспорту Госдумы под председательством Евгения Москвичева», – сообщил один из источников. Руководитель аппарата комитета Ираклий Асламазов подтвердил, что встреча для обсуждения этого законопроекта действительно запланирована на 7 декабря.

Если у пассажира уже после покупки авиабилета не окажется сертификата о вакцинации, зарегистрированного на сайте «Госуслуги», авиакомпания пришлет ему уведомление о необходимости получить такой сертификат, рассказали собеседники издания. Только при наличии QR-кода перевозчик сможет зарегистрировать пассажира на рейс (как правило, регистрация у российских перевозчиков начинается за сутки до вылета).

Если сертификат к этому моменту так и не появится на «Госуслугах», авиакомпания расторгнет договор перевозки и в течение 30 дней должна будет вернуть полную стоимость билета. Как пояснил один из источников, запрашивать информацию о наличии сертификата будет даже не сама авиакомпания, а провайдер ее инверторной системы бронирования, в которой перевозчики хранят данные о рейсах, тарифах и емкостях. Это такие компании, как Sabre, Amadeus, Navitaire или российские «Сирена трэвел» и «Онлайн резервейшн систем». Аналогично верификация сертификатов будет проходить, если билет будет куплен не напрямую у авиакомпании, а у агента по продажам.

Собеседники «Ведомостей» не пояснили, как будет проходить проверка сертификатов у россиян, у которых нет профиля на «Госуслугах». На 30 декабря 2020 года на «Госуслугах» было зарегистрировано 126 млн пользователей, в конце мая – 135 млн (более поздних данных нет).

Законопроекты об обязательной проверке QR-кодов в общественных местах и на авиационном и железнодорожном транспорте были внесены в Госдуму 12 ноября. Это вынужденная мера для сдерживания распространения коронавируса, отметила руководитель оперштаба и вице-премьер Татьяна Голикова. Обязательная проверка кодов в общепите начнется с 1 февраля 2022 года, дату введения проверки на транспорте правительство объявит позднее.

По информации издания, на транспорте проверку сертификатов о вакцинации также могут ввести в феврале. По данным Минтранса, из 58 млн путешествующих россиян (с августа 2020 года по август 2021 года) только около 30% (18 млн человек) оказались привиты от коронавируса.