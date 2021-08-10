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Глава РФПИ объяснил проблемы с одобрением ВОЗ вакцины «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) задерживает одобрение вакцины «Спутник V» исключительно из-за бюрократических препятствий. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью газете «La Nacion».

По его словам, российская сторона не видит особых причин для проблем с признанием препарата, поскольку эффективность вакцины подтвердили публикации в авторитетных медицинских журналах и реальные данные со всего мира.

«Минздрав России поддерживает тесные связи с ВОЗ, и мы понимаем, что на нашем пути все еще остаются небольшие препятствия, но они носят исключительно бюрократический характер», — подчеркнул Дмитриев, передает РИА Новости.

Руководитель РФПИ отметил, что после одобрения ВОЗ вакцинация «Спутником V» позволит россиянам въезжать в еще большее число стран.

Напомним, вакцина против коронавируса «Спутник V», разработанная «НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи», получила свидетельство о регистрации Минздрава и стала первой зарегистрированной вакциной от SARS CoV-2 в мире.

«Спутник V» одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами вакцина занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6 процентов по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом Lancet (91,6 процентов).

Как ранее сообщал РФПИ, данные о применении препарата при вакцинации населения во многих странах (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что «Спутник V» — одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса.