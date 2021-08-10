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Путин и Байден обсудят гарантии непродвижения НАТО на восток

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе готовящихся переговоров могут обсудить пандемию, борьбу с изменением климата и рынок нефти. Лидеры двух стран также могут затронуть проблему достижения юридических договоренностей, исключающих дальнейшее продвижение НАТО на восток, сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

«Там много вопросов... Есть и пандемия, я думаю, что без этого тоже не обойтись. Борьба с изменением климата. Тем очень много»,— сказал журналистам господин Ушаков (цитата по «РИА Новости»). На вопрос, будет ли обсуждаться рынок нефти, Юрий Ушаков ответил, что не знает, «но может и будет».

России необходимы документально зафиксированные гарантии о дальнейшем непродвижении НАТО на восток, отметил помощник президента России. «Наши предложения о необходимости проведения совместно с коллегами — ведущими странами — работы по достижению соответствующих юридических договоренностей, которые исключили бы любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, и размещение на территории сопредельных государств, включая Украину, угрожающих нам оружейных систем»,— сказал Ушаков. «Думаю, что президент обсудит это, естественно, в ходе своего предстоящего контакта»,— добавил он.

«Сейчас с учетом напряженной ситуации встает вопрос о срочной необходимости предоставления нам соответствующих гарантий. Просто дальше так продолжаться уже не может»,— сказал Юрий Ушаков. Он отметил что «оказалось, что устные заверения ничего не стоят», хотя «определенная фиксация этих заверений делалась».

Как отмечает «Коммерсант», разговор Владимира Путина и Джо Байдена состоится в формате видеоконференции. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, точная дата беседы лидеров двух стран пока не согласована, однако переговоры могут состояться 7 декабря.