В России и мире

Онищенко рассказал, откуда в Россию завезут «омикрон»

Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» в конечном итоге появится в России, но завезут его не из Южной Африки. Так он прокомментировал «Вечерней Москве» информацию о прибытии из ЮАР двух граждан, у которых выявили положительный ПЦР-тест на COVID-19.

«Рано или поздно он все равно будет у нас. И не из Южной Африки, а из Европы придет, как и китайский вирус первый. Его же из Италии привезли наши граждане. Люди вышли из самолета, их обследовали, изолировали», — сказал Онищенко.

Он также напомнил, что против штамма «омикрон» работает вакцина, но даже привитым, чтобы избежать заражения, не стоит «вести себя бесшабашно». Онищенко также рекомендовал россиянам носить маски, своевременно вакцинироваться и не планировать отдых в экзотических странах.

Ранее сообщалось, что «омикрон»-штамм коронавируса уже мог оказаться в России — у двух пассажиров, вернувшихся из ЮАР частным бортом, обнаружили COVID-19. Как отмечает «Газета.ру», в настоящее время устанавливается конкретный штамм, вызвавший заболевание. По данным Роспотребнадзора, сейчас россияне отправлены в больницу, а над взятым у них для исследований биоматериалом работают сразу две лаборатории. Тем временем в Москву летят еще два самолета с россиянами из ЮАР.