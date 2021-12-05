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В России и мире

Эксперты выяснили, что сделало омикрон-штамм «более человечным»

05.12.2021 09:22|ПсковКомментариев: 0

Ученые Кембриджского университета выяснили, что штамм «омикрон» вируса SARS-CoV-2 содержит уникальную мутацию вирусного или человеческого геномного происхождения. Итоги исследования были опубликованы на портале OSF Preprints.

Специалисты обнаружили в мутациях нового штамма фрагмент генетического материала от другого вируса, который, предположительно, вызывает простуду и присутствует в тех же инфицированных клетках, пишет газета «Известия».

Эта мутация могла впервые произойти у человека, инфицированного обоими патогенами, когда версия SARS-CoV-2 получила генетическую последовательность от другого вируса, считают соавтор исследования Венки Саундарараджан и его коллеги.

Он пояснил, что такая мутация со вставкой этого фрагмента генома позволяет «омикрону» выглядеть «более человечным». Это же поможет ему избежать атаки иммунной системы человека.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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