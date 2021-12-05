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В России и мире

Иммунолог спрогнозировал новую волну коронавируса в России

05.12.2021 10:05|ПсковКомментариев: 2

Начало новый волны COVID-19 можно ожидать к концу января 2022 года. Такое мнение высказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

«В последние недели идет заметный спад эпидемического процесса по всей стране. Думаю, будет ниже 30 тысяч (случаев заражения в сутки – ред.), но останется выше 25 тысяч в условный период между волнами инфекции. В декабре, судя по всему, всплеска заболеваемости ждать не стоит, далее будет период праздников, которые имеют умеренно положительный противоэпидемический эффект. Далее, с учетом линии "омикрон", которая или уже проникла, или в ближайшее время проникнет в Россию, к концу января – началу февраля стоит ожидать заметного повышения заболеваемости коронавирусом», – сообщил он в интервью радио Sputnik.

Вероятность того, что штамм «омикрон» вытеснит доминирующий сейчас в России вариант «дельта», очень высока, отметил иммунолог.

«То, что мы видим в ЮАР, свидетельствует об очень быстром вытеснении "дельты" "омикроном". Поэтому высока вероятность, что смешанной волны не будет. Скорее всего, за эти два месяца "омикрон" вытеснит "дельту" (в России – ред.) и будет доминировать», – добавил Николай Крючков.

Теги: #коронавирус #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
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