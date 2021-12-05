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Систему для отслеживания опасных инфекций создадут в России

Федеральную информационную систему сведений санитарно-эпидемиологического характера создадут в России. Положение о ней утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Новая система позволит более оперативно выявлять, отслеживать распространение опасных инфекций и принимать необходимые меры, сообщается на сайте кабмина.

Постановление правительства подготовлено для реализации новых норм федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», которые были приняты летом 2021 года. Создаваемая система станет частью масштабного проекта «Санитарный щит». Он призван сохранить здоровье граждан, защитить людей от возможных эпидемий.

Отвечать за формирование и ведение системы поручено Роспотребнадзору. «Она будет обеспечивать своевременное проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, прогнозирование ситуации на основе статистических методов и математических моделей, оперативное информирование о возникающих угрозах», - отметили в правительстве.

Новый цифровой ресурс будет взаимодействовать с другими государственными системами, в том числе с единой информационной системой в сфере здравоохранения.