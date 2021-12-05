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В России и мире

Названа новая версия появления омикрон-штамма

05.12.2021 15:23|ПсковКомментариев: 0

Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» мог появиться после передачи вируса от человека к животному, быстро адаптироваться и перейти обратно к людям. Об этом сообщил сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана Сикхулиле Мойо, пишет РИА Новости.

«Мы все еще пытаемся понять, как столько мутаций сформировались за такой короткий промежуток времени. Если вы посмотрите на предыдущие штаммы, на "альфу", на "бету", то увидите, что мутации накапливались с течением времени», — сказал ученый изданию Bloomberg.

По его словам, то, как «омикрон» быстро распространился по миру, вызывает беспокойство: судя по всему, он накапливает собственный паттерн мутаций.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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