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30-градусные морозы ожидаются в Ленинградской области в ночь на 6 декабря

30-градусные морозы ожидаются в Ленинградской области в ночь на 6 декабря. Соответствующая информация опубликована на сайте ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Так, ночью ожидается от -17 до -22 градусов, местами – от -25 до -30 градусов, днем – от -12 до -17 градусов, местами – от -20 градусов до -22 градусов.

«На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днем слабо понижаться», - говорится в сообщении.

Прогнозируется облачная с прояснениями погода, ночью местами небольшой снег, днем в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег.

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Напомним, по прогнозам синоптиков на севере Псковской области в ночь на 6 декабря ожидается мороз до -15 градусов.