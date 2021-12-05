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Владимир Путин призвал не снижать объемы специализированной медпомощи в условиях COVID-19

Президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами премии волонтеров «Мы вместе» призвал не снижать объемы оказания специализированной медицинской помощи, несмотря на пандемию.

«Это очень важно, чтобы в этот пандемийный период, когда загрузка стационаров, врачей профильных чрезмерна, чтобы все-таки не снижалась текущая помощь, особенно по ряду специальностей», - цитирует его ТАСС.

Таким образом президент отреагировал на рассказ ординатора по направлению «онкология» Екатерины из Кирова. Девушка рассказала ему о волонтерском проекте «Я буду жить» по профилактике онкологических заболеваний. Проект в том числе подразумевает программу, позволяющую самостоятельно выявить некоторые онкологические заболевания, например, рак молочных желез. «Ковид - это серьезное заболевание, но не нужно забывать о социально значимых заболеваниях других, в том числе онкологических, сердечно-сосудистых», - пояснила Екатерина.