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Александр Бастрыкин поручил СК проверить деятельность Noize MC и Oxxxymiron на экстремизм

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить деятельность рэперов Noize MC и Oxxxymiron после обращения «группы патриотов». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В заявлении, опубликованном в одном из средств массовой информации, группа лиц просит главу СК России проверить деятельность музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron (Мирон Федоров). Инициаторы обращения отмечают, что в своем творчестве эти исполнители пропагандируют негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов, также усмотрены попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности», - говорится в сообщении.

Александр Бастрыкин поручил изучить все изложенные доводы и по результатам дать произошедшему соответствующую правовую оценку.