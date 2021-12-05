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Глава крымского представительства «Аэрофлота» покончил с собой в офисе компании

Глава крымского представительства «Аэрофлота» покончил с собой в офисе компании в Симферополе. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на волне».

За четыре дня до своей смерти 56-летний Роберт Валеев приказал выключить все камеры в офисе рядом со старым аэропортом. Когда случилась трагедия, он должен был лететь в командировку в Москву, чтобы встретиться с начальством. Последний раз коллеги видели Роберта Валеева в 14.30. Потом он закрылся в кабинете и попросил разбудить его через час.

Спустя два часа сотрудники не смогли достучаться до мужчины, выбили дверь и нашли его повешенным. Он оставил в куртке записку: в ней попрощался с семьей и обвинил в своем решении двух человек, которые якобы хотели с помощью крымского главы разделить бюджет «Аэрофлота».