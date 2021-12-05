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Песков о введении QR-кодов: Регионам виднее, какие им нужны ограничения

Регионам виднее, какие им нужны ограничения для противодействия пандемии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Кремле не видят проблем в том, что ряд регионов РФ выступает против введения QR-кодов на транспорте и в общественных местах.

«Это достаточно сложная тема, много нюансов в регионах. На месте виднее, какие ограничительные меры более эффективны и менее эффективны. Это рабочий процесс», - цитирует Пескова «Интерфакс».

Правительственный проект поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса был внесен в Госдуму 12 ноября. Предполагается, что до 1 февраля граждане, не получившие код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Ограничительные нормы будут действовать до 1 июня следующего года.

Отвечая на вопрос, касающийся возможных осложнений после введения QR-кодов для межмуниципальных и межрегиональных транспортных перевозок, пресс-секретарь президента сказал: «Законопроект находится в работе. Эта тема сейчас прорабатывается и в соответствующих комиссиях, и на экспертном уровне. Все нюансы предстоит обсудить во время экспертной проработки».