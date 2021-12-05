В России и мире

Мужчина в Москве открыл стрельбу в МФЦ после требования надеть маску, есть погибшие

Жертвами стрельбы в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы стали два человека, еще трое пострадали. Об этом сообщил в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

Фото: Роман Белов / ТАСС

«В МФЦ "Рязанский" произошла трагедия. В результате стрельбы неизвестного погибли два человека, трое пострадали», — приводит текст его сообщения РБК. По словам Собянина, стрелявшего задержали. Врачи оказывают помощь раненым.

Одна из пострадавших — десятилетняя девочка, стрелка задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По факту стрельбы завели уголовное дело по двум статьям: об убийстве двух или более лиц и о незаконном обороте оружия, сообщили в Следственном комитете, пишет ТАСС.

Ранее источник в ГУ МВД по столице рассказал, что мужчина открыл огонь в МФЦ «Рязанский». По его словам, погибли два человека: охранник и сотрудник МФЦ. Стрелок — 45-летний житель Москвы Сергей Глазов, добавил источник в полиции.

Мужчина зашел в МФЦ и отказался надевать маску, охранник попытался его выпроводить, но злоумышленник достал пистолет и открыл огонь, рассказал источник «Интерфакса». Он уточнил, что задержанного отправят на психолого-психиатрическую экспертизу.