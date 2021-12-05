В России и мире

Владелец «Рив Гош» и «Юлмарта» Август Мейер задержан за мошенничество

Владелец косметической сети «Рив Гош», совладелец интернет-ритейлера «Юлмарт» Август Мейер и его супруга, деловой партнер Инна Мейер задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в хищении у Сбербанка 2,3 млрд рублей.

Задержание супругов Мейер стало продолжением расследования уголовного дела о хищениях у Сбербанка 2,3 млрд рублей, полученных «Юлмартом» в виде кредитов на развитие бизнеса, пишет «Коммерсантъ». Его первым фигурантом еще в 2017 году стал другой совладелец компании Дмитрий Костыгин.

Супругов Мейер допросил Следственный комитет РФ. Мера пресечения будет избрана в ближайшие дни.

Напомним, с 2016 года «Юлмарт» находится в состоянии конфликта между мажоритарными акционерами Дмитрием Костыгиным и Августом Мейером (совместно владеют 61,5% ритейлера) и Михаилом Васинкевичем (38,5%). Из-за того, что предприниматели разошлись во взглядах на дальнейшее развитие бизнеса, некогда крупнейший в России интернет-ритейлер потерял позиции на рынке, а с начала 2020 года фактически прекратил работу. Ряд юридических лиц компании проходят процедуру банкротства.