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В России и мире

Роскомнадзор заблокировал сайт «Тор» в России

09.12.2021 10:50|ПсковКомментариев: 0

Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт проекта сети «Тор». Это сделали на основании судебного решения, вынесенного из-за размещения на этом ресурсе информации о средствах доступа к запрещенному контенту.

«Тор» используется частными лицами, общественными организациями, СМИ для работы с информаторами, бизнесом и специальными службами. Наиболее часто звучащими обвинениями в адрес сети «Тор» является возможность ее широкого использования в преступных целях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Роскомнадзор.

7 декабря разработчики сети «Тор» - «Тор Проджект» - сообщили, что получили уведомление от Роскомнадзора о необходимости удалить запрещенную в РФ информацию с их сайта torproject.org, иначе он будет заблокирован в РФ.

Позже в тот же день в официальном блоге «Тор» появилось сообщение о блокировке сайта проекта в РФ. В реестре запрещенной в РФ информация в качестве основания блокировки стоит ссылка на решение Саратовского районного суда от 2017 года.

3 декабря эксперты, отслеживающие блокировки в интернете, сообщили, что несколько узлов сети «Тор» стали блокироваться несколькими российскими провайдерами. По данным разработчиков сети, блокировки начались еще 1 декабря.

В блоге проекта сказано, что Россия является второй страной в мире по числу пользователей сетью «Тор», ежедневно здесь ею пользуются более 300 тысяч человек.

Теги: #Роскомнадзор #интернет
Источник: Псковская Лента Новостей
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